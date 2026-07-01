Informations pratiques

Sète

LES JEUX DE LA MÉTAMORPHSE

STAGE DE THÉÂTRE ENFANTS 6 À 12 ANS

11 Bis, quai d’Alger Sète Hérault

Tarif : 145 – 145 – 145 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

C’est bientôt les vacances!

Il reste encore quelques places pour notre stage de théâtre 6/12 ans

C’est bientôt les vacances!

Il reste encore quelques places pour notre stage de théâtre 6/12 ans

Trouve le héros qui est en toi!

Jeux autour des figures de la mythologie et de la métamorphose.

Pratique du théâtre, du mouvement et de la création plastique des décors et objets.

Stage organisé du 27 au 31 Juillet. .

11 Bis, quai d’Alger Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 65 90 90 92 blobbureau@gmail.com

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English :

Vacation is coming up soon!

There are still a few spots left for our theater camp for 6- to 12-year-olds.

L’événement LES JEUX DE LA MÉTAMORPHSE

STAGE DE THÉÂTRE ENFANTS 6 À 12 ANS Sète a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau