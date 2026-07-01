LES JEUX DE LA MÉTAMORPHSE STAGE DE THÉÂTRE ENFANTS 6 À 12 ANS Sète
lundi 27 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
LES JEUX DE LA MÉTAMORPHSE
STAGE DE THÉÂTRE ENFANTS 6 À 12 ANS
11 Bis, quai d’Alger Sète Hérault
Tarif : 145 – 145 – 145 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-27
C’est bientôt les vacances!
Il reste encore quelques places pour notre stage de théâtre 6/12 ans
C’est bientôt les vacances!
Il reste encore quelques places pour notre stage de théâtre 6/12 ans
Trouve le héros qui est en toi!
Jeux autour des figures de la mythologie et de la métamorphose.
Pratique du théâtre, du mouvement et de la création plastique des décors et objets.
Stage organisé du 27 au 31 Juillet. .
11 Bis, quai d’Alger Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 65 90 90 92 blobbureau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vacation is coming up soon!
There are still a few spots left for our theater camp for 6- to 12-year-olds.
L’événement LES JEUX DE LA MÉTAMORPHSE
STAGE DE THÉÂTRE ENFANTS 6 À 12 ANS Sète a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- TOURNOI DU PAVOIS D’OR Sète 8 juillet 2026
- OLIVIER TERWAGNE SORTIE DE RESIDENCE CHANSONS FRANCAISES Sète 9 juillet 2026
- CONCERT SYNAPSON Sète 10 juillet 2026
- ATELIER CRIC CRAC Sète 10 juillet 2026
- HOUDI + 1ERE PARTIE Sète 11 juillet 2026