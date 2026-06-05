Sète

FESTIVAL VOIX VIVES MICHÈLE BERNARD

7 Rue Député Salis Sète Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Dans le cadre du festival de poésie Voix Vives, MIETTES réunit Michèle Bernard (chant, accordéon) et trois musiciens, sous la mise en scène d’Hervé Peyrard.Ce spectacle mêle musique et poésie autour de fragments de vie, entre chaos du monde, enfance et éclats de joie. .

7 Rue Député Salis Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 78 29 18 sete.direction@voixvivesmediterranee.com

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English :

L’événement FESTIVAL VOIX VIVES MICHÈLE BERNARD Sète a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE