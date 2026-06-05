DE VERS EN VERRES CHORALE PARTICIPATIVE & KARAOKÉ LIVE Sète
DE VERS EN VERRES CHORALE PARTICIPATIVE & KARAOKÉ LIVE Sète mardi 14 juillet 2026.
Sète
DE VERS EN VERRES CHORALE PARTICIPATIVE & KARAOKÉ LIVE
Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Une soirée ouverte à toutes et tous pour chanter ensemble avant le feu d’artifice. Pendant une petite heure, dans une ambiance conviviale avec vue sur la mer, vous interpréterez le tube “Libre” d’Angèle guidé·es par un·e chef·fe de chœur pro, le tout autour d’un bon petit verre au bar du Domaine du Lazaret. À l’issue de ce temps d’atelier, nous passerons en mode karaoké avec deux musiciens en live pour vous accompagner. Que vous soyez chanteuse aguerrie, tenor de salle de bains ou simple casserole, on vous attend nombreuses et nombreux ! Cerise sur le gâteau après cet excellent moment, vous pourrez accéder à la plage du Lazaret pour un point de vue incomparable sur le feu d’artifice offert par la Ville de Sète.Organisé pendant les “Sept jours sur Sète”, qui réunissent 300 choristes de tous âges autour du thème “Une autre route qu’eux”, De vers en verres est l’occasion rêvée de passer du bon temps et de se surprendre soi-même ! Et en plus… c’est gratuit !lescopainsdabord@chanson-contemporaine.com 06.22.76.12.45 .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 22 76 12 45 lescopainsdabord@chanson-contemporaine.com
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L’événement DE VERS EN VERRES CHORALE PARTICIPATIVE & KARAOKÉ LIVE Sète a été mis à jour le 2026-05-29 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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