Sète

ALLIVM + HYL EN CONCERT

Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre de Sept jours sur Sète , semaine polyphonique dédiée aux petits et grands, découvrez Allivm et HYL, deux artistes de la scène hip-hop émergente aux univers singuliers mêlant rap, pop, slam et électro. Entre textes sensibles, énergie scénique et influences variées, leurs performances explorent des thèmes intimes et contemporains à travers des sonorités modernes et accessibles.

Dans le cadre de Sept jours sur Sète (semaine polyphonique pour petits et grands), venez découvrir deux artistes majeurs de la scène hip-hop émergente.Allivm Trop rap pour la pop, trop slam pour le rap, Allivm impose son propre langage musical. Chanson moderne entre le flow incisif de Grand Corps Malade, la musicalité percutante de Stromae et l’émotion brute de Zaho de Sagazan, elle dessine un univers singulier où les mots frappent aussi fort que les mélodies, faisant écho à des expériences que chacun·e peut reconnaître, tout en portant un récit profondément personnel. Un voyage intime où l’envie de danser, de partager et de vivre prend tout son sens.HYL HYL se définit entre la pop et un rap, électro coloré. Des mots pour dessiner des mélodies dans la lignée d’Orelsan, Gaël Faye, ou l’énergie communicative de Thérapie TAXI, à mi-chemin entre l’insouciance et la prise de conscience. Un éclectisme solaire qui fait la signature d’HYL, aussi touchants que entrainants.Assis Debout placement libreTarif Plein 15€ Réduit 10€ (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)Horaire de la représentation 21h30Retrouvez ces deux artistes vendredi 17 juillet lors du grand concert “Une autre route qu’eux” des 300 choristes du stage organisé par Chanson Contemporaine.lescopainsdabord@chanson-contemporaine.com 06.22.76.12.45 .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 22 76 12 45 lescopainsdabord@chanson-contemporaine.com

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English : ALLIVM + HYL EN CONCERT

As part of Sept jours sur Sète , a polyphonic week dedicated to young and old alike, discover Allivm and HYL, two artists from the emerging hip-hop scene with singular universes blending rap, pop, slam and electro. With their sensitive lyrics, on-stage energy and varied influences, their performances explore intimate, contemporary themes through modern, accessible sounds.

L’événement ALLIVM + HYL EN CONCERT Sète a été mis à jour le 2026-05-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE