VISITES DES TOUT-PETITS POUR LES 6 MOIS 3 ANS Sète
VISITES DES TOUT-PETITS POUR LES 6 MOIS 3 ANS Sète dimanche 12 juillet 2026.
Sète
VISITES DES TOUT-PETITS POUR LES 6 MOIS 3 ANS
Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés d’au moins un·e adulte.Le Crac propose une visite joyeuse et joueuse, au rythme des bébés. À travers un éveil sensoriel et sensible des tout-petits, les familles sont invitées à voir, toucher, sentir, expérimenter et s’émerveiller face aux œuvres.
Bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés d’au moins un·e adulte.Gratuit sur inscription par téléphone au 04 67 74 94 37 ou par courriel à inscription.crac@laregion.frLe Crac propose une visite joyeuse et joueuse, au rythme des bébés. À travers un éveil sensoriel et sensible des tout-petits, les familles sont invitées à voir, toucher, sentir, expérimenter et s’émerveiller face aux œuvres. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 inscription.crac@laregion.fr
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English :
Babies aged 6 months to 3 years, accompanied by at least one adult. Families are invited to see, touch, feel, experiment and marvel at the works of art, through a sensory and sensitive awakening of the very young.
L’événement VISITES DES TOUT-PETITS POUR LES 6 MOIS 3 ANS Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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