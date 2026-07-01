UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sète

UNE PARENTHÈSE ENTRE CIEL ET TERRE Sète

mercredi 22 juillet 2026 · Sète

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
15 RUE PAUL VALÉRY
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
50 50

Sète

UNE PARENTHÈSE ENTRE CIEL ET TERRE

15 RUE PAUL VALÉRY Sète Hérault

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-09 2026-08-11

Cet été, Du Ciel en Terre et la boutique Andina unissent leurs univers pour vous proposer une expérience unique mêlant astrologie, tarot, pierres semi-précieuses, minéraux du Pérou et du monde.
Cet été, Du Ciel en Terre et la boutique Andina unissent leurs univers pour vous proposer une expérience unique mêlant astrologie, tarot, pierres semi-précieuses, minéraux du Pérou et du monde.

A partir de votre date de naissance, Isabelle vous accompagne lors d’une séance privée de 30 min pour réaliser une lecture personnalisée de votre chemin de vie. A l’issue de la séance, Johel vous aidera à choisir une pierre en résonance avec votre lecture.

Nos dates spéciales été
– Du mercredi 22 au vendredi 24 juillet
– Le dimanche 9 août et le mardi 11 août
Consultation de 9H30 à 13H et de 16H à 19H30 avec ou sans rendez-vous   .

15 RUE PAUL VALÉRY Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 18 40 71 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, Du Ciel en Terre and the Andina boutique are joining forces to offer you a unique experience blending astrology, tarot, semi-precious stones, and minerals from Peru and around the world.

L’événement UNE PARENTHÈSE ENTRE CIEL ET TERRE Sète a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

À voir aussi à Sète (Hérault)