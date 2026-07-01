UNE PARENTHÈSE ENTRE CIEL ET TERRE Sète
mercredi 22 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
UNE PARENTHÈSE ENTRE CIEL ET TERRE
15 RUE PAUL VALÉRY Sète Hérault
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-09 2026-08-11
Cet été, Du Ciel en Terre et la boutique Andina unissent leurs univers pour vous proposer une expérience unique mêlant astrologie, tarot, pierres semi-précieuses, minéraux du Pérou et du monde.
Cet été, Du Ciel en Terre et la boutique Andina unissent leurs univers pour vous proposer une expérience unique mêlant astrologie, tarot, pierres semi-précieuses, minéraux du Pérou et du monde.
A partir de votre date de naissance, Isabelle vous accompagne lors d’une séance privée de 30 min pour réaliser une lecture personnalisée de votre chemin de vie. A l’issue de la séance, Johel vous aidera à choisir une pierre en résonance avec votre lecture.
Nos dates spéciales été
– Du mercredi 22 au vendredi 24 juillet
– Le dimanche 9 août et le mardi 11 août
Consultation de 9H30 à 13H et de 16H à 19H30 avec ou sans rendez-vous .
15 RUE PAUL VALÉRY Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 18 40 71 31
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English :
This summer, Du Ciel en Terre and the Andina boutique are joining forces to offer you a unique experience blending astrology, tarot, semi-precious stones, and minerals from Peru and around the world.
L’événement UNE PARENTHÈSE ENTRE CIEL ET TERRE Sète a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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