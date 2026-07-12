Informations pratiques

Sète

JEUX ET PILATES

7 rue du 14 juillet Sète Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Jeux coopératifs d’une heure pour les 8-12 ans et Pratique pendant ce temps du Pilates pour les accompagnants, puis une heure de jeux adultes- enfants

Jeux coopératifs d’une heure pour les 8-12 ans et Pratique pendant ce temps du Pilates pour les accompagnants, puis une heure de jeux adultes- enfants.

Temps où les parents peuvent pratiquer le Pilates pendant que les jeunes de 8 à 12 ans se font plaisir en jeux coopératifs. Puis, temps inter-générationnel où parents et enfants jouent ensemble. Un animateur pour chaque atelier Nathalie Givois pour le Pilates et Olivier Papin pour les jeux .

7 rue du 14 juillet Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 10 67 36 46 nathalie.givois@gmail.com

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English : JEUX ET PILATES

One-hour cooperative games for 8- to 12-year-olds, with Pilates for parents and guardians during that time, followed by an hour of games for adults and children

L’événement JEUX ET PILATES Sète a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau