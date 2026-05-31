Sète

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Domaine du Lazaret Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

En retour de plage, venez découvrir producteurs et artisans de la région. Glaces, vins, sacs, artisanat d’art, … de quoi réjouir tout le monde !Ce marché est organisé par Chanson Contemporaine dans le cadre de Sept jours sur Sète semaine polyphonique pour petits et grands

En retour de plage, venez découvrir producteurs et artisans de la région. Glaces, vins, sacs, artisanat d’art, … de quoi réjouir tout le monde !Ce marché est organisé par Chanson Contemporaine dans le cadre de Sept jours sur Sète semaine polyphonique pour petits et grands .

Domaine du Lazaret Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 87 89 91 13 lescopainsdabord@chanson-contemporaine.com

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English : MARCHÉ DE PRODUCTEURS

When you return from the beach, come and discover local producers and artisans. This market is organized by Chanson Contemporaine as part of Sept jours sur Sète a polyphonic week for young and old

L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sète a été mis à jour le 2026-05-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE