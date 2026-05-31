MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sète
MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sète jeudi 16 juillet 2026.
Sète
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Domaine du Lazaret Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
En retour de plage, venez découvrir producteurs et artisans de la région. Glaces, vins, sacs, artisanat d’art, … de quoi réjouir tout le monde !Ce marché est organisé par Chanson Contemporaine dans le cadre de Sept jours sur Sète semaine polyphonique pour petits et grands
En retour de plage, venez découvrir producteurs et artisans de la région. Glaces, vins, sacs, artisanat d’art, … de quoi réjouir tout le monde !Ce marché est organisé par Chanson Contemporaine dans le cadre de Sept jours sur Sète semaine polyphonique pour petits et grands .
Domaine du Lazaret Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 87 89 91 13 lescopainsdabord@chanson-contemporaine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MARCHÉ DE PRODUCTEURS
When you return from the beach, come and discover local producers and artisans. This market is organized by Chanson Contemporaine as part of Sept jours sur Sète a polyphonic week for young and old
L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sète a été mis à jour le 2026-05-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
À voir aussi à Sète (Hérault)
- À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE Sète 10 juin 2026
- STAND UP YVAIN PAS COURAGEUX Sète 11 juin 2026
- FLAMENCO BABEL TORRE VIVA DAVID CORIA Sète 11 juin 2026
- CONCERTS 47TER + DAB ROZER + GUEST DELTA TOUR Sète 12 juin 2026
- 47 TER – DELTA TOUR OPEN AIR LE DANCING SALLE 2 Sete 12 juin 2026