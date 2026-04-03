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B. SISSOKO & P. FACCINI/DHAFER YOUSSEF – BALLAKE SISSOKO & PIERS FACCINI THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Sete

B. SISSOKO & P. FACCINI/DHAFER YOUSSEF – BALLAKE SISSOKO & PIERS FACCINI THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Sete

B. SISSOKO & P. FACCINI/DHAFER YOUSSEF – BALLAKE SISSOKO & PIERS FACCINI THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Sete dimanche 2 août 2026.

Lieu : THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR

Adresse : Promenade du Marechal Leclerc

Ville : 34200 Sete

Département : 34

Début : 2026-08-02

Fin : 2026-08-02

Heure de début : 21:00

B. SISSOKO & P. FACCINI/DHAFER YOUSSEF – BALLAKE SISSOKO & PIERS FACCINI Début : 2026-08-02 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Promenade du Marechal Leclerc 34200 Sete 34

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