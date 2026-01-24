FIEST’A SÈTE 2026 Sète

FIEST’A SÈTE 2026

Plus que jamais attachés aux valeurs de respect, d’écoute, de curiosité, de convivialité et de partage qui depuis vingt-huit ans nous animent, nous sommes fiers de vous annoncer que l’édition 2026 de Fiest’à Sète… ne déviera pas d’un pouce !La 29e édition se déroulera donc du 18 juillet au 3 août 2026 avec une première semaine de concerts gratuits à Poussan et Sète (Le Dancing, La Ola) avant d’investir l’irremplaçable Théâtre de la Mer pour une salve de six soirées thématiques exceptionnelles.Toujours guidée par l’exigence, la fringale de traditions futures, la quête insatiable de perles rares et les envies de fête et de métissagesProgrammation à venir .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie

More than ever attached to the values of respect, listening, curiosity, conviviality and sharing that have animated us for twenty-eight years, we are proud to announce that the 2026 edition of Fiest?à Sète? will not deviate an inch!

