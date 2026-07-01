Informations pratiques

Sète

AMNESTY INTERNATIONAL PARTENAIRE DU FESTIVAL LES VOIX VIVES

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-18

L’équipe d’Amnesty International se mobilise et animera un stand aux couleurs d’Amnesty International.

Le festival Les Voix Vives est une invitation faite au public de mieux connaître la poésie méditerranéenne contemporaine.

Le festival des Voix Vives ce sont les voix des poètes qui ouvrent des chemins de rencontre et de partage entre toutes les cultures, entre toutes les langues, entre toutes les identités. La poésie ne ferme pas les yeux sur les réalités du monde, elle ne cesse au contraire de formuler des questionnements qui nous sont communs à tous.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir les combats d’Amnesty International pour faire connaître et défendre les droits humains partout dans le monde. Amnesty International se bat aussi pour exiger que les victimes obtiennent réparation et que les auteurs de violences soient traduits en justice.

L’équipe partagera aussi avec vous les dernières victoires d’Amnesty International. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 73 69 21 03 sete@amnestyfrance.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement AMNESTY INTERNATIONAL PARTENAIRE DU FESTIVAL LES VOIX VIVES Sète a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau