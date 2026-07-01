Informations pratiques

Sète

FESTIVAL DE POESIE VOIX VIVES SAPHO ANTHOLOGIE FLAMENCA

7 Rue Député Salis Sète Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Deux guitares, une voix, une percussion — un moment de scène rare, vibrant et épuré, où la parole devient musique.

Dans le cadre du festival de poésie Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée, Sapho — chanteuse et poète — retrouve l’essence pure de la scène en dialogue avec le guitariste flamenco Vicente Almaraz et le cajón de Frédéric Harranger. Deux guitares, une voix, une percussion — un moment de scène rare, vibrant et épuré, où la parole devient musique.

Un dialogue entre deux univers

Sapho, chanteuse et poète, retrouve ici l’essence pure de la scène, en dialogue avec le guitariste flamenco Vicente Almaraz. Deux univers qui se rencontrent et s’enlacent dans une formule épurée et vibrante guitare-voix, nourrie par la chaleur de deux guitares acoustiques et la pulsation du cajón de Frédéric Harranger.

Un répertoire revisité, à nu

Le répertoire revisite des chansons emblématiques de Sapho dans un souffle nouveau, à nu. Des textes dits ou murmurés s’invitent aussi, suspendant le temps, entre silence et résonance. Un moment où la parole devient musique, où la guitare parle autant que la voix. .

7 Rue Député Salis Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 78 29 18 sete.direction@voixvivesmediterranee.com

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English :

Two guitars, a voice, a percussionist? A rare, vibrant, and unadorned moment on stage, where words become music.

L’événement FESTIVAL DE POESIE VOIX VIVES SAPHO ANTHOLOGIE FLAMENCA Sète a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau