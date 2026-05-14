Kienheim

Concert Octophonie

rue de l’Eglise Kienheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Concert donné par deux chorales en l’église St Nicolas de Kienheim.

Concert unique deux choeurs, les Troubadours de Berstett et l’Ensemble Vocal du Crédit Mutuel de Strasbourg, huit voix, un chef. Direction par Antoine Bergossi.

Plateau au profit de l’Association MASKEB. 0 .

rue de l’Eglise Kienheim 67270 Bas-Rhin Grand Est zeissloff@free.fr

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English :

Concert given by two choirs in the church of St Nicolas in Kienheim.

L’événement Concert Octophonie Kienheim a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg