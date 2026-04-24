Lamalou-les-Bains

CONCERT OCTOVOX

Eglise St Pierre de Rhèdes Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le groupe Octovox se produira en concert à l’église Saint-Pierre de Rhèdes le dimanche 10 mai 2026. Cet événement musical offrira au public un moment unique dans un cadre patrimonial exceptionnel, mettant en valeur l’acoustique et le charme de l’édifice. Le concert s’inscrit dans une démarche de valorisation culturelle et de découverte musicale ouverte à tous.

Le groupe Octovox se produira en concert à l’église Saint-Pierre de Rhèdes le dimanche 10 mai 2026. Cet événement musical offrira au public un moment unique dans un cadre patrimonial exceptionnel, mettant en valeur l’acoustique et le charme de l’édifice. Le concert s’inscrit dans une démarche de valorisation culturelle et de découverte musicale ouverte à tous. .

Eglise St Pierre de Rhèdes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

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English :

The Octovox group will perform in concert at Saint-Pierre de Rhèdes church on Sunday, May 10, 2026. This musical event will offer the public a unique experience in an exceptional heritage setting, highlighting the acoustics and charm of the building. The concert is part of an initiative to promote culture and musical discovery open to all.

L’événement CONCERT OCTOVOX Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB