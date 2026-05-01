Concert Odette et Raoul Boulard Raffy Queyrières
Concert Odette et Raoul Boulard Raffy Queyrières vendredi 29 mai 2026.
Queyrières
Concert Odette et Raoul Boulard
Raffy Chalet du Meygal, Queyrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Sur scène Odette & Raoul Boulard
Un duo pop rock rétro-country francophone qui mêle guitares électriques et voix envoûtantes, entre Johnny Cash & June Carter et les Rita Mitsouko, avec une touche Bossa-Rock irrésistible.
.
Raffy Chalet du Meygal, Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On stage: Odette & Raoul Boulard
A French-speaking retro-country pop-rock duo that blends electric guitars and haunting vocals, somewhere between Johnny Cash & June Carter and Les Rita Mitsouko, with an irresistible Bossa-Rock touch.
L’événement Concert Odette et Raoul Boulard Queyrières a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Queyrières (Haute-Loire)
- Fête du pain Assemblée des Drayes Queyrières 7 août 2026