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Concert Odette et Raoul Boulard Raffy Queyrières

Concert Odette et Raoul Boulard Raffy Queyrières vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Raffy

Adresse : Chalet du Meygal,

Ville : 43260 Queyrières

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Queyrières

Concert Odette et Raoul Boulard

Raffy Chalet du Meygal, Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Sur scène Odette & Raoul Boulard
Un duo pop rock rétro-country francophone qui mêle guitares électriques et voix envoûtantes, entre Johnny Cash & June Carter et les Rita Mitsouko, avec une touche Bossa-Rock irrésistible.
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Raffy Chalet du Meygal, Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67  lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

On stage: Odette & Raoul Boulard
A French-speaking retro-country pop-rock duo that blends electric guitars and haunting vocals, somewhere between Johnny Cash & June Carter and Les Rita Mitsouko, with an irresistible Bossa-Rock touch.

L’événement Concert Odette et Raoul Boulard Queyrières a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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