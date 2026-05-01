Concert Odette et Raoul Boulard Raffy Queyrières

Queyrières

Concert Odette et Raoul Boulard

Raffy Chalet du Meygal, Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Sur scène Odette & Raoul Boulard

Un duo pop rock rétro-country francophone qui mêle guitares électriques et voix envoûtantes, entre Johnny Cash & June Carter et les Rita Mitsouko, avec une touche Bossa-Rock irrésistible.

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Raffy Chalet du Meygal, Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

On stage: Odette & Raoul Boulard

A French-speaking retro-country pop-rock duo that blends electric guitars and haunting vocals, somewhere between Johnny Cash & June Carter and Les Rita Mitsouko, with an irresistible Bossa-Rock touch.

L’événement Concert Odette et Raoul Boulard Queyrières a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal