Fête du pain Assemblée des Drayes Queyrières

Queyrières

Fête du pain

Assemblée des Drayes 400 route des Drayes Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Pendant week-end du 7 au 9 Aout, fabrication et vente de pain cuit dans four banal + Dimanche midi repas cuit dans four banal

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Assemblée des Drayes 400 route des Drayes Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 30 50 62 naelle.mesona@orange.fr

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English :

Over the weekend of August 7 to 9, bake and sell bread from the communal oven + Sunday lunch from the communal oven

L’événement Fête du pain Queyrières a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal