Fête du pain Assemblée des Drayes Queyrières
Fête du pain Assemblée des Drayes Queyrières vendredi 7 août 2026.
Queyrières
Fête du pain
Assemblée des Drayes 400 route des Drayes Queyrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Pendant week-end du 7 au 9 Aout, fabrication et vente de pain cuit dans four banal + Dimanche midi repas cuit dans four banal
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Assemblée des Drayes 400 route des Drayes Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 30 50 62 naelle.mesona@orange.fr
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English :
Over the weekend of August 7 to 9, bake and sell bread from the communal oven + Sunday lunch from the communal oven
L’événement Fête du pain Queyrières a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal