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Fête du pain Assemblée des Drayes Queyrières

Fête du pain Assemblée des Drayes Queyrières vendredi 7 août 2026.

Lieu : Assemblée des Drayes

Adresse : 400 route des Drayes

Ville : 43260 Queyrières

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Queyrières

Fête du pain

Assemblée des Drayes 400 route des Drayes Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Pendant week-end du 7 au 9 Aout, fabrication et vente de pain cuit dans four banal + Dimanche midi repas cuit dans four banal
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Assemblée des Drayes 400 route des Drayes Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 30 50 62  naelle.mesona@orange.fr

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English :

Over the weekend of August 7 to 9, bake and sell bread from the communal oven + Sunday lunch from the communal oven

L’événement Fête du pain Queyrières a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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