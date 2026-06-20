Journée festive et sportive Chalet du Meygal Queyrières mardi 28 juillet 2026.

Queyrières

Journée festive et sportive

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Une journée pour découvrir toutes les activités du chalet: escape game, disc golf, bike parc…

Restauration sur place.

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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

A day to explore all the activities the chalet has to offer: escape game, disc golf, bike park…

Food and drinks available on site.

L’événement Journée festive et sportive Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal