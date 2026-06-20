UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée festive et sportive Chalet du Meygal Queyrières

Journée festive et sportive Chalet du Meygal Queyrières mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Chalet du Meygal
Adresse
140 route du chalet du Meygal
Ville
43260 Queyrières
Département
Haute-Loire
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
5 5 5

Queyrières

Journée festive et sportive

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Une journée pour découvrir toutes les activités du chalet: escape game, disc golf, bike parc…
Restauration sur place.
  .

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67  lechaletdumeygal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day to explore all the activities the chalet has to offer: escape game, disc golf, bike park…
Food and drinks available on site.

L’événement Journée festive et sportive Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

À voir aussi à Queyrières (Haute-Loire)