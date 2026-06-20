Journée festive et sportive Chalet du Meygal Queyrières
Journée festive et sportive Chalet du Meygal Queyrières mardi 28 juillet 2026.
Queyrières
Journée festive et sportive
Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Une journée pour découvrir toutes les activités du chalet: escape game, disc golf, bike parc…
Restauration sur place.
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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com
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English :
A day to explore all the activities the chalet has to offer: escape game, disc golf, bike park…
Food and drinks available on site.
L’événement Journée festive et sportive Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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