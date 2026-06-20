Concert de Guilhem Valayé Chalet du Meygal Queyrières samedi 25 juillet 2026.

Queyrières

Concert de Guilhem Valayé

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Mes chiens ne dorment pas , Guilhem Valayé.

Guilhem (The Voice) présente un projet intime et sensible, mêlant folk et électro.

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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Mes chiens ne dorment pas, by Guilhem Valayé.

Guilhem (The Voice) presents an intimate and sensitive project that blends folk and electronic music.

L’événement Concert de Guilhem Valayé Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal