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Concert de Guilhem Valayé Chalet du Meygal Queyrières

Concert de Guilhem Valayé Chalet du Meygal Queyrières samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Chalet du Meygal
Adresse
140 route du chalet du Meygal
Ville
43260 Queyrières
Département
Haute-Loire
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Queyrières

Concert de Guilhem Valayé

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Mes chiens ne dorment pas , Guilhem Valayé.
Guilhem (The Voice) présente un projet intime et sensible, mêlant folk et électro.
  .

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67  lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Mes chiens ne dorment pas, by Guilhem Valayé.
Guilhem (The Voice) presents an intimate and sensitive project that blends folk and electronic music.

L’événement Concert de Guilhem Valayé Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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