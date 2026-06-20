Concert de Yvan Marc Chalet du Meygal Queyrières samedi 1 août 2026.

Queyrières

Concert de Yvan Marc

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Yvan Marc Génération Cabrel

Un concert intimiste revisitant les chansons de Cabrel, accompagné de Lauris Martin.

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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Yvan Marc Generation Cabrel

An intimate concert revisiting Cabrel’s songs, accompanied by Lauris Martin.

L’événement Concert de Yvan Marc Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal