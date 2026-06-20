Concert de Yvan Marc Chalet du Meygal Queyrières
Concert de Yvan Marc Chalet du Meygal Queyrières samedi 1 août 2026.
Queyrières
Concert de Yvan Marc
Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Yvan Marc Génération Cabrel
Un concert intimiste revisitant les chansons de Cabrel, accompagné de Lauris Martin.
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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com
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English :
Yvan Marc Generation Cabrel
An intimate concert revisiting Cabrel’s songs, accompanied by Lauris Martin.
L’événement Concert de Yvan Marc Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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