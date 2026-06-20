Concert de Locoluco Chalet du Meygal Queyrières
Concert de Locoluco Chalet du Meygal Queyrières samedi 8 août 2026.
Queyrières
Concert de Locoluco
Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Locoluco: un sound system artisanal qui vous embarque dans un voyage musical entre reggae et dub, du roots au steppa. Une expérience musicale inédite.
.
Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Locoluco: a handmade sound system that takes you on a musical journey from reggae to dub, from roots to steppa. A one-of-a-kind musical experience.
L’événement Concert de Locoluco Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Queyrières (Haute-Loire)
- Balade guidée au Suchaillou Chalet du Meygal Queyrières 11 juillet 2026
- Animation tir Raffy Queyrières 11 juillet 2026
- Balade à poney au chalet du Meygal Raffy Queyrières 11 juillet 2026
- Coucher de soleil au Testavoyre Chalet du Meygal Queyrières 11 juillet 2026
- Escalade Raffy Queyrières 15 juillet 2026