Concert de Locoluco Chalet du Meygal Queyrières samedi 8 août 2026.

Queyrières

Concert de Locoluco

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Locoluco: un sound system artisanal qui vous embarque dans un voyage musical entre reggae et dub, du roots au steppa. Une expérience musicale inédite.

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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Locoluco: a handmade sound system that takes you on a musical journey from reggae to dub, from roots to steppa. A one-of-a-kind musical experience.

L’événement Concert de Locoluco Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal