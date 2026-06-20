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Concert de Locoluco Chalet du Meygal Queyrières

Concert de Locoluco Chalet du Meygal Queyrières samedi 8 août 2026.

Lieu
Chalet du Meygal
Adresse
140 route du chalet du Meygal
Ville
43260 Queyrières
Département
Haute-Loire
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Queyrières

Concert de Locoluco

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Locoluco: un sound system artisanal qui vous embarque dans un voyage musical entre reggae et dub, du roots au steppa. Une expérience musicale inédite.
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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67  lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Locoluco: a handmade sound system that takes you on a musical journey from reggae to dub, from roots to steppa. A one-of-a-kind musical experience.

L’événement Concert de Locoluco Queyrières a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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