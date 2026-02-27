Concert Olivier Debauge chante Sardou Salle Paul Jeunet Marcigny
Concert Olivier Debauge chante Sardou Salle Paul Jeunet Marcigny samedi 13 juin 2026.
Marcigny
Concert Olivier Debauge chante Sardou
Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les Amis de l’église de Marcigny vous propose une soirée autour de la chanson française et plus particulièrement l’œuvre de Michel Sardou interprétée par Olivier Debauge.
Le bénéfice de la soirée est destinée à la rénovation intérieure de l’église.
Billetterie à l’Office de Tourisme ou à l’entrée. Pas de réservation par téléphone. .
Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 39 06 amisaintnicolas@gmail.com
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English : Concert Olivier Debauge chante Sardou
L’événement Concert Olivier Debauge chante Sardou Marcigny a été mis à jour le 2026-05-18 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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