Concert Nuit des églises Rue Général de Gaulle Marcigny

Marcigny

Concert Nuit des églises

Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les Amis de l’église de Marcigny célèbre la nuit des églises avec au programme Rallye de trompes de chasse et la chorale de la Tour.

Une exposition du reliquaire St Hugues sera également présentée.

Le bénéfice de la soirée est destinée à la rénovation de l’église. .

Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amisaintnicolas@gmail.com

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English : Concert Nuit des églises

L’événement Concert Nuit des églises Marcigny a été mis à jour le 2026-05-23 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III