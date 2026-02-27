Concert Les Anches d’Éole Rue Général de Gaulle Marcigny

Marcigny

Concert Les Anches d’Éole

Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Les Amis de l’église de Marcigny vous invite au concert du duo clarinette et accordéon classique avec Eddy Rosso et David Aubret.

Le bénéfice de la soirée est destinée à la rénovation de l’église. .

Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amisaintnicolas@gmail.com

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English : Concert Les Anches d’Éole

L’événement Concert Les Anches d’Éole Marcigny a été mis à jour le 2026-05-23 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III