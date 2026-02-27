Concert Les Anches d’Éole Rue Général de Gaulle Marcigny
Concert Les Anches d’Éole Rue Général de Gaulle Marcigny dimanche 12 juillet 2026.
Marcigny
Concert Les Anches d’Éole
Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Les Amis de l’église de Marcigny vous invite au concert du duo clarinette et accordéon classique avec Eddy Rosso et David Aubret.
Le bénéfice de la soirée est destinée à la rénovation de l’église. .
Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amisaintnicolas@gmail.com
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English : Concert Les Anches d’Éole
L’événement Concert Les Anches d’Éole Marcigny a été mis à jour le 2026-05-23 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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