Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Les Anches d’Éole Rue Général de Gaulle Marcigny

Concert Les Anches d’Éole Rue Général de Gaulle Marcigny dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Rue Général de Gaulle

Adresse : Eglise St Nicolas

Ville : 71110 Marcigny

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marcigny

Concert Les Anches d’Éole

Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Les Amis de l’église de Marcigny vous invite au concert du duo clarinette et accordéon classique avec Eddy Rosso et David Aubret.

Le bénéfice de la soirée est destinée à la rénovation de l’église.   .

Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   amisaintnicolas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les Anches d’Éole

L’événement Concert Les Anches d’Éole Marcigny a été mis à jour le 2026-05-23 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

À voir aussi à Marcigny (Saône-et-Loire)