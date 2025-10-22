Conférence Jacques Offenbach Salle Paul Jeunet Marcigny

Conférence Jacques Offenbach

Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Conférence illustrée d’extraits musicaux, par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, musicologue et historien de la musique.

Offenbach (1819-1880) est le créateur de l’opéra-bouffe français, célèbre pour son style léger, ses mélodies entrainantes et son approche satirique de la société du Second Empire.

Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@lesamisdesartsdemarcigny.fr

