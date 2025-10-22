Conférence Jacques Offenbach Salle Paul Jeunet Marcigny
Conférence Jacques Offenbach Salle Paul Jeunet Marcigny vendredi 30 janvier 2026.
Conférence Jacques Offenbach
Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
2026-01-30
Conférence illustrée d’extraits musicaux, par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, musicologue et historien de la musique.
Offenbach (1819-1880) est le créateur de l’opéra-bouffe français, célèbre pour son style léger, ses mélodies entrainantes et son approche satirique de la société du Second Empire.
Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
