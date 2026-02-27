Exposition A chacun son Brionnais Office de Tourisme 1er étage Marcigny
Exposition A chacun son Brionnais Office de Tourisme 1er étage Marcigny samedi 1 août 2026.
Marcigny
Exposition A chacun son Brionnais
Office de Tourisme 1er étage 1 Rue Chevalière Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
A chacun son Brionnais
Une exposition de 32 portraits et témoignages d’habitants du Brionnais, mettant en lumière ce que représente le Brionnais à leurs yeux. .
Office de Tourisme 1er étage 1 Rue Chevalière Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 39 06 otmarcignysemur@gmail.com
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English :
L’événement Exposition A chacun son Brionnais Marcigny a été mis à jour le 2026-06-02 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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