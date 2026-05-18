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Vide-greniers Marcigny

Vide-greniers Marcigny mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place du Cours

Ville : 71110 Marcigny

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marcigny

Vide-greniers

Place du Cours Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Vide-greniers organisé par le Comité des fêtes
Buvette-buffet
Pas d’inscription, pas de réservation
Accueil des exposants à partir de 6h.   .

Place du Cours Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 46 40 99 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Marcigny a été mis à jour le 2026-05-18 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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