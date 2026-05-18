Vide-greniers Marcigny
Vide-greniers Marcigny mardi 14 juillet 2026.
Marcigny
Vide-greniers
Place du Cours Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Vide-greniers organisé par le Comité des fêtes
Buvette-buffet
Pas d’inscription, pas de réservation
Accueil des exposants à partir de 6h. .
Place du Cours Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 46 40 99
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Marcigny a été mis à jour le 2026-05-18 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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