Séance découverte du Taichi Chuan Marcigny
Séance découverte du Taichi Chuan Marcigny mardi 30 juin 2026.
Marcigny
Séance découverte du Taichi Chuan
Gymnase, boulevard des prairies Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Accueil, Découverte et Initiation au Taichi chuan (adultes uniquement)
Echanges en présence des adhérents sur l’activité et les bienfaits du Taichi Chuan, style Yang. .
Gymnase, boulevard des prairies Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 18 47 18 89 taichi.brionnais@gmail.com
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English : Séance découverte du Taichi Chuan
L’événement Séance découverte du Taichi Chuan Marcigny a été mis à jour le 2026-06-15 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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