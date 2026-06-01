Marcigny

Séance découverte du Taichi Chuan

Gymnase, boulevard des prairies Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Accueil, Découverte et Initiation au Taichi chuan (adultes uniquement)

Echanges en présence des adhérents sur l’activité et les bienfaits du Taichi Chuan, style Yang. .

Gymnase, boulevard des prairies Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 18 47 18 89 taichi.brionnais@gmail.com

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English : Séance découverte du Taichi Chuan

L’événement Séance découverte du Taichi Chuan Marcigny a été mis à jour le 2026-06-15 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III