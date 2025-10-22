Conférence Architecture à Vichy Salle Paul Jeunet Marcigny

Conférence Architecture à Vichy

Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

2026-02-27

Conférence par Traudel Garnier, guide conférencière.

A travers des visuels, présentation des bâtiments et villas remarquables de Vichy entre 1890 et 1940, de la Belle Epoque à l’art déco.

Billetterie à l’entrée .

Salle Paul Jeunet 3 rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@lesamisdesartsdemarcigny.fr

