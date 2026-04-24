Concert Saint-Pée Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Concert

Saint-Pée Eglise Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La chorale Chœur à Chœur vous invite à leur concert. Les chanteurs interpréteront un répertoire très varié comprenant des chants sacrés et profanes français ou étrangers. Le groupe palois Babel qui comprend des membres sourds s’exprimant en langue des signes, donnera également de la voix lors de cette soirée avec des chansons de variété françaises réinterprétées avec instruments. .

Saint-Pée Eglise Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 87 27 12 choeurachoeur64@gmail.com

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English : Concert

L’événement Concert Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn