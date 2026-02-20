Culture et vous en Haut-Béarn Atelier créatif, table de Fêtes

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Nous vous invitons à fabriquer un petit livre de recettes composition graphique de la couverture, pliage, reliure, et enfin mise en page d’une recette traditionnelle que vous aurez choisie, parmi une sélection faite dans les fonds patrimoniaux.

A partir de 10 ans, sur inscription. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 19 00 10 villa.bedat@hautbearn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Culture et vous en Haut-Béarn Atelier créatif, table de Fêtes

L’événement Culture et vous en Haut-Béarn Atelier créatif, table de Fêtes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn