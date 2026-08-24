Concert Ona Maé Le Cercle de Luë Lüe

Informations pratiques

Lüe

Concert Ona Maé

Le Cercle de Luë 72 rue Saint-Philibert Lüe Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 22:30:00

Date(s) :

2026-10-03

ONA MAE est le projet de Mariona Villadelprat, artiste, auteure-compositrice, interprète et anthropologue barcelonaise installée en Nouvelle-Aquitaine.

En trio, elle imagine une musique où les voix, les instruments traditionnels et les textures électroniques se rencontrent kamélé n’goni, calebasse, kass-kass et pandero dialoguent avec des sonorités contemporaines. Nourri par les musiques ibériques, mandingues, latino-américaines et d’Afrique de l’Ouest, ONA MAE explore les liens entre voix, mémoire et transmission, dans une approche sensible où les traditions deviennent une matière vivante. Après avoir assuré la première partie de Fatoumata Diawara et reçu le Prix SACEM au festival Notes en Vert, le groupe poursuit son voyage avec son nouvel album Cerca del Sur.

Concert à 21h, repas à partir de 19h sur réservation préalable écrivez-nous sur sur le mail du Cercle. .

Le Cercle de Luë 72 rue Saint-Philibert Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine cercle.de.lue@gmail.com

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English : Concert Ona Maé

L’événement Concert Ona Maé Lüe a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs