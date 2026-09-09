Concert -Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Médiathèque de Mireuil La Rochelle

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Mireuil · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert -Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Médiathèque de Mireuil 28 place de l’Europe La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans un programme accessible et éclectique interprété avec passion par quatre musiciens.

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Médiathèque de Mireuil 28 place de l’Europe La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 43 87 81 mediatheque.mireuil@ville-larochelle.fr

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English :

Immerse yourself in an accessible and eclectic program, performed with passion by four musicians.

L’événement Concert -Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-15 par Nous La Rochelle