Concert -Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Médiathèque de Mireuil La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Mireuil · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert -Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Médiathèque de Mireuil 28 place de l’Europe La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans un programme accessible et éclectique interprété avec passion par quatre musiciens.
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Médiathèque de Mireuil 28 place de l’Europe La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 43 87 81 mediatheque.mireuil@ville-larochelle.fr
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English :
Immerse yourself in an accessible and eclectic program, performed with passion by four musicians.
L’événement Concert -Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-15 par Nous La Rochelle
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