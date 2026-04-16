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Concert Orchestre Symphonique Arpheuilles-Saint-Priest

Concert Orchestre Symphonique Arpheuilles-Saint-Priest samedi 6 juin 2026.

Ville : 03420 Arpheuilles-Saint-Priest

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Arpheuilles-Saint-Priest

Concert Orchestre Symphonique

Arpheuilles-Saint-Priest Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Entrée gratuite sur réservation.
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Arpheuilles-Saint-Priest 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30  conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

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English :

Free admission on reservation.

L’événement Concert Orchestre Symphonique Arpheuilles-Saint-Priest a été mis à jour le 2026-04-22 par Montluçon Tourisme

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