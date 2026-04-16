Concert Orchestre Symphonique Arpheuilles-Saint-Priest
Concert Orchestre Symphonique Arpheuilles-Saint-Priest samedi 6 juin 2026.
Arpheuilles-Saint-Priest
Concert Orchestre Symphonique
Arpheuilles-Saint-Priest Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Entrée gratuite sur réservation.
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Arpheuilles-Saint-Priest 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
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English :
Free admission on reservation.
L’événement Concert Orchestre Symphonique Arpheuilles-Saint-Priest a été mis à jour le 2026-04-22 par Montluçon Tourisme