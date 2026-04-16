Arpheuilles-Saint-Priest

Concert Orchestre Symphonique

Arpheuilles-Saint-Priest Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 19:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Entrée gratuite sur réservation.

.

Arpheuilles-Saint-Priest 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free admission on reservation.

L’événement Concert Orchestre Symphonique Arpheuilles-Saint-Priest a été mis à jour le 2026-04-22 par Montluçon Tourisme