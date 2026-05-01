Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Salle des fêtes Arpheuilles-Saint-Priest

Arpheuilles-Saint-Priest

Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu

Salle des fêtes 1 place de l’église Arpheuilles-Saint-Priest Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 16:30:00

fin : 2026-05-26 19:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.

.

Salle des fêtes 1 place de l’église Arpheuilles-Saint-Priest 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.

L’événement Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Arpheuilles-Saint-Priest a été mis à jour le 2026-05-09 par Montluçon Tourisme