Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Salle des fêtes Arpheuilles-Saint-Priest
Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Salle des fêtes Arpheuilles-Saint-Priest mardi 26 mai 2026.
Arpheuilles-Saint-Priest
Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu
Salle des fêtes 1 place de l’église Arpheuilles-Saint-Priest Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 16:30:00
fin : 2026-05-26 19:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.
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Salle des fêtes 1 place de l’église Arpheuilles-Saint-Priest 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00
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English :
From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.
L’événement Débranche 1.2.3 Soleil La Caravane du jeu Arpheuilles-Saint-Priest a été mis à jour le 2026-05-09 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Arpheuilles-Saint-Priest (Allier)
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