Informations pratiques

Azay-sur-Indre

Concert Ordinaire de Vincent Dubois

Rue des Sources Azay-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Vincent Dubois, accompagné de Didier Buisson, vous donne rendez-vous pour son spectacle Ordinaire mêlant humour, musique et émotions.

Première partie avec Camille Dubois qui interprète des chansons françaises et des grands classiques.

Après avoir conquis des milliers de spectateurs à travers toute la France, Vincent Dubois accompagné de Didier Buisson, vous donne rendez-vous pour son spectacle Ordinaire , mêlant humour, musique et émotions.

Découvrez Camille Dubois en première partie. Passionnée de musique, elle interprète avec sensibilité un répertoire mêlant chansons françaises et grands classiques. Aux côtés de son père, elle évolue également dans l’univers des Bodin’s où elle participe à différents projets artistiques et à l’organisation des spectacles. 25 .

Rue des Sources Azay-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 58 12 mairie-dazay-sur-indre@wanadoo.fr

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English :

Vincent Dubois, accompanied by Didier Buisson, invites you to his show Ordinaire, which blends humor, music, and emotion.

The opening act features Camille Dubois, who performs French songs and timeless classics.

L’événement Concert Ordinaire de Vincent Dubois Azay-sur-Indre a été mis à jour le 2026-07-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire