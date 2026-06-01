Bédarieux

CONCERT ORGUE DE BARBARIE ET BATTERIE

Place Pablo Neruda Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026 Pierre

Réservation au 07 82 48 67 54

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

Pierre Charial a un parcours hors normes. Il apprend l’orgue de barbarie avec des gitans puis fait de brillantes études musi- cales au Conservatoire National Supérieur de Lyon où il obtient un Prix de piano, solfège et de basson mais en 1978 il retrouve l’instrument de sa jeunesse, l’orgue de barbarie et entreprend un cheminement professionnel diversifié et toujours salué: concerts, festivals, interprétation, composition, en solo, en duo ou en sextet. Cette année il participe à notre Festival Venez apprécier ce moment unique !

Réservation au 07 82 48 67 54

Entrée libre. .

Place Pablo Neruda Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival Jazz en Grand Orb organized by the association Jazz’Orb will take place from June 19 to July 5, 2026 Pierre

Reservations on 07 82 48 67 54

L’événement CONCERT ORGUE DE BARBARIE ET BATTERIE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB