Concert Orgue et Violon Eglise de Saint-Georges Saint-Georges
Concert Orgue et Violon Eglise de Saint-Georges Saint-Georges samedi 4 juillet 2026.
Saint-Georges
Concert Orgue et Violon
Eglise de Saint-Georges 8 Rue des Artisans Saint-Georges Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 19:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Concert Orgue et Violon avec Elly et Paul Milhau
Oeuvres de JS Bach, GF Haendel, F Schubert, G Fauré … .
Eglise de Saint-Georges 8 Rue des Artisans Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 05 80 lesamisdelorguedesaintgeorges@gmail.com
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English : Concert Orgue et Violon
L’événement Concert Orgue et Violon Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée du Lot et Garonne
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