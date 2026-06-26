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Concert Orgue et Violon Eglise de Saint-Georges Saint-Georges

Concert Orgue et Violon Eglise de Saint-Georges Saint-Georges

Concert Orgue et Violon Eglise de Saint-Georges Saint-Georges samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Eglise de Saint-Georges
Adresse
8 Rue des Artisans
Ville
47370 Saint-Georges
Département
Lot-et-Garonne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
12 12 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Georges

Concert Orgue et Violon

Eglise de Saint-Georges 8 Rue des Artisans Saint-Georges Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 19:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Concert Orgue et Violon avec Elly et Paul Milhau
Oeuvres de JS Bach, GF Haendel, F Schubert, G Fauré …   .

Eglise de Saint-Georges 8 Rue des Artisans Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 05 80  lesamisdelorguedesaintgeorges@gmail.com

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English : Concert Orgue et Violon

L’événement Concert Orgue et Violon Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée du Lot et Garonne

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