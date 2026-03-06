Concert Orgue Place des Carmes Pont-l’Abbé
Concert Orgue Place des Carmes Pont-l’Abbé dimanche 13 septembre 2026.
Concert Orgue
Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Concert orgue Ursula HERMANN-LOM titulaire honoraire église St Paul de Stuttgart
Libre participation
Organisé par les Amis de l’orgue .
Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59
