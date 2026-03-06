Concert Orgue Place des Carmes Pont-l’Abbé

Concert Orgue Place des Carmes Pont-l’Abbé dimanche 13 septembre 2026.

Concert Orgue

Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-09-13
2026-09-13

Concert orgue Ursula HERMANN-LOM titulaire honoraire église St Paul de Stuttgart

Libre participation

Organisé par les Amis de l’orgue   .

Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59 

English : Concert Orgue

