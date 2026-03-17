Concert orgue seul

9 Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:15:00

Date(s) :

2026-06-07

Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château).

Olivier THUAULT, Titulaire de l’orgue de la cathédrale de Coutances jouera le second concert à l’orgue seul. Il interprêtera Marchand, Bruhns, Bach

• Libre participation aux frais.

• Durée 1 h 15 environ.

• Entrée sans réservation.

Autres dates

– 07 juin

– 24 juin

– 15 juillet

– 5 août

– 26 août

– 15 septembre

– 4 octobre .

9 Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 38 27 09 duval.orgue@free.fr

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English : Concert orgue seul

L’événement Concert orgue seul Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne