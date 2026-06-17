CONCERT ORGUES ET CUIVRES ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Villefranche-de-Lauragais dimanche 12 juillet 2026.

Villefranche-de-Lauragais

CONCERT ORGUES ET CUIVRES

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Rue de la République Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le dimanche 12 juillet 2026 à 15h30, l’église Notre-Dame de l’Assomption de Villefranche-de-Lauragais accueillera un concert exceptionnel mêlant orgue et cuivres.

Organisé par Emanuel Zozor, organiste titulaire, ce rendez-vous musical mettra à l’honneur l’ensemble Opus 5, composé de deux trompettes, deux trombones et d’un organiste.

Inspirée des formations instrumentales de la Renaissance, cette formation originale revisite des œuvres des XVe et XVIe siècles en associant la puissance des cuivres à la richesse sonore de l’orgue .

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Rue de la République Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie opus5@gmx.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, July 12, 2026, at 3:30 p.m., the Notre-Dame de l’Assomption Church in Villefranche-de-Lauragais will host a special concert featuring a combination of organ and brass instruments.

L’événement CONCERT ORGUES ET CUIVRES Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE