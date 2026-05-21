LE FCV FÊTE SES 120 ANS STADE MUNICIPAL Villefranche-de-Lauragais

Villefranche-de-Lauragais

LE FCV FÊTE SES 120 ANS

STADE MUNICIPAL 2 Route de Toulouse Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 03:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Anniversaire FCV 120 ans à Villefranche-de-Lauragais célébration sportive, animations, matchs et ambiance festive pour supporters, familles et amateurs de football local.

Programme de la journée

De 16h à 18h Rugby-Touché de 120 minutes

De 17h à 21h Apéritif

Buvette, Bandas, Jeux gonflables, Mini-Pétanque, Taureau Machine, Stand de vin, Stand de confiseries, Assiette Terre avec vin rouge, Assiette Mer avec vin blanc

De 21h à 23h Repas

Repas Adulte avec 2 consommations = 30€ (Vin non compris)

Salade composée, Bœuf à la broche cuit sur place, pommes de terre sautées, fromage, dessert, café

Repas enfants avec accès illimité aux jeux gonflables (-15 ans) = 15€

Bœuf à la broche cuit sur place, pommes de terre sautées, dessert(Portion enfant)

De 23h à 3h Soirée

Buvette, DJ et chaussures qui dansent .

STADE MUNICIPAL 2 Route de Toulouse Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie 120ansdufcv@gmail.com

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English :

FCV 120th Anniversary in Villefranche-de-Lauragais: sporting celebrations, entertainment, matches and a festive atmosphere for supporters, families and local soccer fans.

L’événement LE FCV FÊTE SES 120 ANS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE