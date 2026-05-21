LE FCV FÊTE SES 120 ANS STADE MUNICIPAL Villefranche-de-Lauragais
LE FCV FÊTE SES 120 ANS STADE MUNICIPAL Villefranche-de-Lauragais samedi 4 juillet 2026.
Villefranche-de-Lauragais
LE FCV FÊTE SES 120 ANS
STADE MUNICIPAL 2 Route de Toulouse Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 03:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Anniversaire FCV 120 ans à Villefranche-de-Lauragais célébration sportive, animations, matchs et ambiance festive pour supporters, familles et amateurs de football local.
Programme de la journée
De 16h à 18h Rugby-Touché de 120 minutes
De 17h à 21h Apéritif
Buvette, Bandas, Jeux gonflables, Mini-Pétanque, Taureau Machine, Stand de vin, Stand de confiseries, Assiette Terre avec vin rouge, Assiette Mer avec vin blanc
De 21h à 23h Repas
Repas Adulte avec 2 consommations = 30€ (Vin non compris)
Salade composée, Bœuf à la broche cuit sur place, pommes de terre sautées, fromage, dessert, café
Repas enfants avec accès illimité aux jeux gonflables (-15 ans) = 15€
Bœuf à la broche cuit sur place, pommes de terre sautées, dessert(Portion enfant)
De 23h à 3h Soirée
Buvette, DJ et chaussures qui dansent .
STADE MUNICIPAL 2 Route de Toulouse Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie 120ansdufcv@gmail.com
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English :
FCV 120th Anniversary in Villefranche-de-Lauragais: sporting celebrations, entertainment, matches and a festive atmosphere for supporters, families and local soccer fans.
L’événement LE FCV FÊTE SES 120 ANS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE