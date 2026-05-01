FÊTE DE LA PRADELLE Villefranche-de-Lauragais
FÊTE DE LA PRADELLE Villefranche-de-Lauragais vendredi 29 mai 2026.
Villefranche-de-Lauragais
FÊTE DE LA PRADELLE
Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Venez en famille, entre amis ou entre voisins profiter d’un week-end festif et chaleureux
Trois jours de musique, convivialité, danse, pétanque et bonne humeur vous attendent sur la Place Gambetta.
AU PROGRAMME
Vendredi 29 mai
Dès 18h ouverture de la buvette
21h-22h cours de bachata offert par l’asso Autan Danser
22h-02h soirée avec DJ BE-ON & Podium ProNight
Samedi 30 mai
17h30 Finale de la Ligue des Champions sur écran géant
Ouverture de la buvette
22h-02h soirée festive avec DJ Alex Armen & Podium ProNight
Dimanche 31 mai
14h-18h ambiance musette avec David Ramirez (sous la Halle Place Gambetta)
Dès 14h concours de pétanque en doublette (3 parties) (Jardin Square Général de Gaulle)
RÉSERVATION JCB 06.33..56.27.11 .
Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie comitepradelle31@gmail.com
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English :
Come with your family, friends or neighbors and enjoy a warm and festive weekend
L’événement FÊTE DE LA PRADELLE Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE