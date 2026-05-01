Villefranche-de-Lauragais

FÊTE DE LA PRADELLE

Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Venez en famille, entre amis ou entre voisins profiter d’un week-end festif et chaleureux

Trois jours de musique, convivialité, danse, pétanque et bonne humeur vous attendent sur la Place Gambetta.

AU PROGRAMME

Vendredi 29 mai

Dès 18h ouverture de la buvette

21h-22h cours de bachata offert par l’asso Autan Danser

22h-02h soirée avec DJ BE-ON & Podium ProNight

Samedi 30 mai

17h30 Finale de la Ligue des Champions sur écran géant

Ouverture de la buvette

22h-02h soirée festive avec DJ Alex Armen & Podium ProNight

Dimanche 31 mai

14h-18h ambiance musette avec David Ramirez (sous la Halle Place Gambetta)

Dès 14h concours de pétanque en doublette (3 parties) (Jardin Square Général de Gaulle)

RÉSERVATION JCB 06.33..56.27.11 .

Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie comitepradelle31@gmail.com

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English :

Come with your family, friends or neighbors and enjoy a warm and festive weekend

L’événement FÊTE DE LA PRADELLE Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE