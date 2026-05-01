CONCERT SOLIDAIRE DE MUSIQUE CLASSIQUE ÉGLISE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais

Villefranche-de-Lauragais

CONCERT SOLIDAIRE DE MUSIQUE CLASSIQUE

ÉGLISE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Rue de la République Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert solidaire à Villefranche-de-Lauragais violon et orgue en église, ambiance émotive, événement culturel gratuit soutenant la Croix-Rouge locale.

La Croix-Rouge de Villefranche-de-Lauragais vous donne rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à 20h, en l’église, pour un concert solidaire ouvert à tous.

Le violoniste Michel Truchi et l’organiste Pierre Barthez vous proposeront un moment musical plein d’émotion, à partager en famille ou entre amis.

En participant à ce concert (entrée libre), vous soutenez les actions locales de la Croix-Rouge, tout en profitant d’un beau moment culturel ! .

ÉGLISE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Rue de la République Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 97 51 61

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English :

Solidarity concert in Villefranche-de-Lauragais: violin and organ in a church, emotional atmosphere, free cultural event supporting the local Red Cross.

L’événement CONCERT SOLIDAIRE DE MUSIQUE CLASSIQUE Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE