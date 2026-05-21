FAITES DE LA MUSIQUE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais

Villefranche-de-Lauragais

FAITES DE LA MUSIQUE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique à Villefranche-de-Lauragais concerts, artistes locaux, ambiance festive gratuite en plein air, soirée conviviale et musicale pour tous.

Le 21 juin, Villefranche-de-Lauragais passe en mode live ! Pour la Fête de la Musique, la municipalité donne rendez-vous aux habitants sur la place Gambetta pour une journée festive, conviviale et entièrement gratuite (repli prévu sous la halle centrale en cas d’intempéries).

Dès le début de soirée, la ville s’anime au rythme des concerts et des associations locales, avec une programmation éclectique mêlant écoles de musique, formations locales et groupe festif jusqu’à 1h du matin.

Dès 17h30, les artistes locaux envahissent la scène

-Le Diapason Villefranchois

-L’École intercommunale de musique du Lauragais

-La Lyre Lauragaise

-Peppermind

-Les Royalties

Un petit creux ? Tout au long de la soirée, les associations locales Twirling, Calandreta, APE Saint-Joseph, Cercle des Nageurs et Les Francas proposeront buvette et restauration pour accompagner les festivités.

Cour de la MJC, Rue de la République

De 14h à 18h, la MJC ouvre le bal de la Fête de la Musique avec une après-midi entièrement dédiée aux élèves et aux pratiques musicales.

Au programme démonstrations et mini-concerts en continu avec piano, saxophone, batterie, violon, guitare, chant et gospel.

A partir de 18h30, 3 concerts de Laetitia Giraudo Sing With Soul, Combo Travessia et Just Kidding.

Foodtruck et buvette sur place. .

Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 12

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English :

Fête de la musique in Villefranche-de-Lauragais: concerts, local artists, free outdoor festivities, a convivial evening of music for all.

L’événement FAITES DE LA MUSIQUE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE