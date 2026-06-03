Villefranche-de-Lauragais

VIDE-GRENIER

Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Notre traditionnel vide-grenier d’été organisé par l’association Los Amics et l’école Calandreta de Villefranche est de retour pour sa 11ème édition !

Comme chaque année, profitez sur place d’une buvette conviviale et d’un espace de restauration avec des produits locaux.

Et bien sûr… notre grande tombola est de retour avec de nombreux lots à gagner

-Places de cinéma

-Séances bien-être

-Paniers garnis

-Visites insolites

Et plein d’autres surprises !

Les tickets sont déjà disponibles !

Vous pouvez vous inscrire pour participer au vide-grenier en passant par le site internet des organisateurs. .

Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie videgreniercalandreta@gmx.fr

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English :

Our traditional summer garage sale, organized by the Los Amics association and the Villefranche Calandreta school, is back for its 11th edition!

L’événement VIDE-GRENIER Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE