BAL DES POMPIERS AU CENTRE DE SECOURS Villefranche-de-Lauragais
BAL DES POMPIERS AU CENTRE DE SECOURS Villefranche-de-Lauragais samedi 4 juillet 2026.
Villefranche-de-Lauragais
BAL DES POMPIERS
AU CENTRE DE SECOURS 29 Route de Toulouse Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le 4 juillet, vivez une journée exceptionnelle à la caserne !
Les sapeurs-pompiers vous ouvrent leurs portes pour une journée inoubliable placée sous le signe de la convivialité et de la fête !
Au programme
-Tout au long de la journée, des animations et jeux seront proposés pour petits et grands, pour vous faire découvrir leur univers.
-Une buvette ainsi qu’un service de restauration seront disponibles sur place.
-En soirée, place au bal avec une programmation festive bandas, DJ, restauration et surprise !
Venez nombreux, en famille ou entre amis, c’est la fête de l’été à ne pas rater ! .
AU CENTRE DE SECOURS 29 Route de Toulouse Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 12
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English :
On July 4, come enjoy a special day at the fire station!
L’événement BAL DES POMPIERS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE