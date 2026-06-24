BAL DES POMPIERS AU CENTRE DE SECOURS Villefranche-de-Lauragais samedi 4 juillet 2026.

Villefranche-de-Lauragais

BAL DES POMPIERS

AU CENTRE DE SECOURS 29 Route de Toulouse Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le 4 juillet, vivez une journée exceptionnelle à la caserne !

Les sapeurs-pompiers vous ouvrent leurs portes pour une journée inoubliable placée sous le signe de la convivialité et de la fête !

Au programme

-Tout au long de la journée, des animations et jeux seront proposés pour petits et grands, pour vous faire découvrir leur univers.

-Une buvette ainsi qu’un service de restauration seront disponibles sur place.

-En soirée, place au bal avec une programmation festive bandas, DJ, restauration et surprise !

Venez nombreux, en famille ou entre amis, c’est la fête de l’été à ne pas rater ! .

AU CENTRE DE SECOURS 29 Route de Toulouse Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 12

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English :

On July 4, come enjoy a special day at the fire station!

L’événement BAL DES POMPIERS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE