Informations pratiques

Plonéour-Lanvern

Concert OUAGA 2000 par Gurvan Loudoux, Amadou Diao & Evelyne Mambo

Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Concert afro-électro à danser

Ouaga 2000 célèbre les sonorités et les danses d’Afrique de l’Ouest un mélange entraînant de musiques traditionnelles et actuelles, porté par des chorégraphies collectives qui embarquent le public petit à petit, dans l’esprit de grande fête populaire. Sur scène, la chorégraphe et chanteuse Evelyne Mambo, accompagnée des musiciens Gurvan Loudoux et Amadou Diao, invite petit·es et grand·es à plonger dans un univers nourri de leurs souvenirs d’enfance et des maquis du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, ces lieux de vie et de partage où la musique résonne à tue-tête.

Le voyage traverse les percussions des peuples Peul, Toussian et Dozo, la rumba congolaise, puis s’emballe dans une transe collective mêlant afropunk, afrodisco et musiques électroniques — avant de se poser, le temps d’une berceuse hérité de leur jeunesse, pour un moment doux et suspendu.

Avec un groove assumé et une joie communicative, Ouaga 2000 explore les trésors sonores et culturels d’Afrique de l’Ouest, entre mémoire intime et patrimoine vivant.

Plus d’informations sur https://www.armada-productions.com/spectacles/ouaga-2000/

Billetterie https://widget.weezevent.com/ticket/12982f40-af33-4b9c-8b53-8ccfacdd83b4?locale=fr-FR

organisé par le service culturel de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden .

Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

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English :

L’événement Concert OUAGA 2000 par Gurvan Loudoux, Amadou Diao & Evelyne Mambo Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden