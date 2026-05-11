Forum des associations Halle Raphalen Plonéour-Lanvern
Forum des associations Halle Raphalen Plonéour-Lanvern samedi 5 septembre 2026.
Plonéour-Lanvern
Forum des associations
Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Journée où chacun peut découvrir ou redécouvrir une activité à sa mesure tant dans le sport, des loisirs créatifs ou un investissement social…. .
Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 66 00
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English :
L’événement Forum des associations Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden
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