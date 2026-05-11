Forum des associations Halle Raphalen Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern

Forum des associations

Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Journée où chacun peut découvrir ou redécouvrir une activité à sa mesure tant dans le sport, des loisirs créatifs ou un investissement social…. .

Halle Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 66 00

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English :

L’événement Forum des associations Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden