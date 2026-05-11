Marché bio local et festif Esplanade des frères Mehu Plonéour-Lanvern
Marché bio local et festif Esplanade des frères Mehu Plonéour-Lanvern dimanche 16 août 2026.
Plonéour-Lanvern
Marché bio local et festif
Esplanade des frères Mehu Centre bourg Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Marché bio, local, festif regroupant sur un même lieu les producteurs, productrices du territoire, les artisanes et artisans, les artistes.
Venez faire vos achats et rencontrez ces passionné.e.s qui font vivre notre pays.
Une buvette, des kouigns, des foodtrucks permettent de se restaurer sur place, de la musique animera cet soirée festive.
Organisé par Citoyens à Plonéour .
Esplanade des frères Mehu Centre bourg Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 31 90 70 19
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English : Marché bio local et festif
L’événement Marché bio local et festif Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden
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