Concert Palestrina au profit de la restauration de Notre-Dame de Lorette, Eglise Saint Madeleine de Sainpuits, Sainpuits

Informations pratiques

Concert Palestrina au profit de la restauration de Notre-Dame de Lorette Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint Madeleine de Sainpuits Yonne

Tarif : 12 € / Gratuit pour les moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Assistez au concert exceptionnel Palestrina au profit de la restauration de la chapelle Notre-Dame de Lorette, sous la direction de Joël Haddad.

Eglise Saint Madeleine de Sainpuits 7-1, D66, 89520 Sainpuits, Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0677093535 https://www.patrimoinereligieuxsainpuits.fr/ https://www.sainpuits.fr/ Edifiée au XVIe siècle, la Chapelle Notre-Dame-de-Lorette, entièrement réalisée en briques rouges bénéficie d’une protection ISMH depuis 1987. L’édifice servait à donner le sacrement du baptême aux nouveau-nés malades, menacés de mort ou mort-nés.

Une importante campagne de restauration est envisagée par la Mairie de Sainpuits après sollicitation de la DRAC, la Région, le Département, la Fondation du Patrimoine, la Sauvegarde de l’Art Français : réunifier les façades à parement en brique, stabiliser le soubassement en pierre et les rives du clocher, remplacer les tuiles manquantes ou cassées, reprise du décor peint de la voute, restauration de la statuaire abimée, etc.. Le village de Sainpuits se situe en Forterre à mi-chemin entre la Loire et Auxerre, à proximité des sites célèbres de Saint Fargeau et Sain Sauveur (Colette), sans oublier le chantier médiéval de Guédelon.

Concert exceptionnel Palestrina au profit de la restauration de la Chapelle Notre Dame de Lorette, sous la direction de Joël Haddad

© Ica Onna